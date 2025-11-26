La fuerte confesión de Vanina Escudero que dejó en shock a todos

Vanina Escudero sorprendió a sus seguidores al compartir un emotivo posteo en redes sociales. La bailarina, quien se encuentra actualmente alejada de los medios y priorizando su vida familiar, reveló una faceta que había mantenido en pausa: la arquitectura.

Vanina anunció que decidió lanzar oficialmente su propio estudio de arquitectura y compartió las imágenes del día en que se recibió. Recordó el emocionante momento de 2007 en el que le entregaron su título universitario.

Publicidad

Junto a una serie de fotos de su acto de colación, Escudero escribió una reflexión sobre el esfuerzo: “La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que hacés. Marzo 2007, entrega de diplomas, así me recibía de ARQUITECTA. Siempre me esforcé para conseguir lo que deseaba: perseverancia y amor en lo que uno hace. Como a muchos, las cosas me llegaron con tiempo y esfuerzo”.

Vanina explicó que completó su formación mientras daba sus primeros pasos en el ámbito artístico. Recordó la dualidad de su vida en aquel entonces: “Me recuerdo trabajando todo el día en un estudio de arquitectura en Capital y, a la noche, yendo a hacer teatro a calle Corrientes, siempre bajo la mirada examinadora de uno y otro lado: la vida académica y la vida artística. Por suerte, no soy de que me lleve la corriente y me agarro a lo que creo de verdad”.

Publicidad

Ahora, casi dos décadas después de obtener el diploma, Vanina apuesta de lleno a esta profesión. Invitó a sus seguidores a ser parte de esta nueva etapa: “Después de mucho compartir con ustedes mi vida artística, hoy les abro también la puerta de mi vida como arquitecta (que durante un tiempo mantuve en pausa). De a poco les iré contando de qué va este camino que hoy transito. ¿Me dejan sus historias de esfuerzo y perseverancia?”.

Este anuncio llega en un momento especial para las hermanas Escudero. Días atrás, Silvina Escudero había compartido su propio logro personal: culminó la carrera de Locución y se mostró profundamente orgullosa en redes. Las hermanas, que en el pasado atravesaron diferencias y distancias en su vínculo, hoy viven uno de sus mejores momentos.

Publicidad

Así lo demostró Silvina al dedicarle unas tiernas palabras a Vanina tras el anuncio de su nuevo camino profesional: “Un orgullo tu camino. Tu mirada y opinión fueron siempre clave en cada nuevo hogar. Y ni hablar de tus planos. A seguir rompiéndola con la arquitectura”.