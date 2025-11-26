El bodeguero sanjuanino Juan Carlos Camuñas González, de 45 años, recuperó su libertad en las últimas horas, pese a que la Fiscalía había solicitado su prisión preventiva por una violenta agresión contra su pareja. El caso, que generó fuerte conmoción en Pocito, avanza hacia el debate oral que comenzará a principios de diciembre.

El hecho ocurrió cuando un llamado al 911 alertó a las autoridades sobre un episodio de violencia en el interior de una camioneta estacionada en una zona oscura de calle Vidart y Chacabuco, en Pocito. El denunciante informó que un hombre estaba golpeando brutalmente a una mujer dentro del vehículo.

Al llegar, el personal policial entrevistó al conductor de la Toyota Hilux, identificado como Camuñas, quien aseguró estar solo. Sin embargo, al requisar la camioneta encontraron a E.G., una mujer de 34 años y pareja del acusado, escondida en los asientos traseros.

La víctima presentaba un estado de nerviosismo extremo y múltiples lesiones visibles: golpes en rostro, cuello, espalda, brazos y piernas, además de la boca lastimada y el cuerpo cubierto de tierra. Las marcas de violencia dejaron en claro para los efectivos que se trataba de una agresión en curso.

La investigación es conducida por el fiscal Alberto Martínez, mientras que la defensa de Camuñas está a cargo del abogado particular Federico Petrignani. El proceso es presidido por el juez Ricardo Moine, quien este miércoles encabezó una audiencia clave para formalizar la causa y avanzar en la imputación.

A pesar de la gravedad del episodio y de que Camuñas fue sorprendido por la Policía en plena agresión, el juez resolvió otorgarle la excarcelación, decisión que contradijo el pedido de la Fiscalía, que reclamaba prisión preventiva por el riesgo procesal y la violencia demostrada.

Con la causa ya formalizada, se espera que el debate oral comience a principios de diciembre. Allí se definirán las responsabilidades penales del bodeguero, cuyo accionar ha sido calificado por la acusación como una agresión de extrema violencia en un contexto de vulnerabilidad de la víctima.