Una adolescente de 16 años permanece prófuga y es la única sospechosa del brutal asesinato de su novio, un joven de 21 años que murió tras recibir múltiples puñaladas en el pecho en una vivienda de Remedios de Escalada. La víctima fue identificada como Santiago Nahuel López Monte, quien mantendría una relación marcada por episodios previos de violencia.

La menor, señalada como la agresora, fue quien realizó el llamado al 911 e intentó desviar la investigación con una coartada: afirmó que su pareja había sufrido un accidente con las rejas de la casa. Sin embargo, tanto los servicios de emergencia como los médicos forenses confirmaron rápidamente que las lesiones eran compatibles con heridas de arma blanca.

Publicidad

De acuerdo con el relato policial, la joven se mostró preocupada por el estado de Santiago y preguntó a qué hospital sería trasladado. En ese momento, aprovechó un descuido mientras trabajaba la ambulancia y escapó del lugar. Desde entonces, permanece prófuga y es intensamente buscada.

La familia de López Monte sostiene que no se trató de un hecho aislado. Miguel, uno de los hermanos del joven, aseguró que la acusada ya lo había atacado antes y que su entorno estaría vinculado al narcotráfico. “Me llama mi mamá porque la chica le dijo que le metió una puñalada a mi hermano. Pensamos que era una herida menor, pero ella es una mujer muy violenta”, relató.

Publicidad

El hombre afirmó que cuando llegaron al lugar encontraron a la víctima tirada y denunció irregularidades en el accionar de allegados a la adolescente: “La chica está prófuga. La tienen ‘refugiada’. A mi hermano lo mataron adentro y a ella la ayudaron a sacarlo. ¿Cómo llegó la familia tan rápido?”.

Miguel también sostuvo que el celular de Santiago desapareció y que las redes sociales del joven fueron manipuladas: “Se borraron todas las fotos de mi hermano de Instagram y Facebook. Ella se llevó el teléfono”.

Publicidad

La investigación, a cargo de la Justicia de Menores y de la Policía bonaerense, avanza para determinar el paradero de la acusada y reconstruir la mecánica exacta del crimen. Mientras tanto, la familia de la víctima reclama respuestas y asegura que el joven “era buenito, estudiaba y trabajaba”, y que lo habían advertido por los presuntos antecedentes del entorno de la adolescente.