Maxi López se quedará en Argentina: qué trabajaron le dieron en Telefe

Maxi López se ha convertido en una nueva figura para Telefe a partir de su participación en MasterChef Celebrity. El exfutbolista, quien confesó que se sorprendió y se siente muy cómodo con los resultados positivos de su participación en el reality, ahora ha logrado acordar un contrato con la cadena que va más allá del popular concurso de cocina.

La motivación principal del acuerdo es que López busca la manera de quedarse más tiempo en Argentina para estar al lado de sus hijos. Aunque Wanda Nara le había prometido que convencería a su actual esposa, Daniela Christiansson, la confirmación del apoyo de su mujer no está asegurada, aunque parece que Daniela Christiansson apoyaría a su pareja en esta decisión y gran cambio de vida para la familia.

Publicidad

La renovación del contrato de López se da en un contexto de continuidad para Nara en la emisora. La conductora tenía firmado hasta el 31 de diciembre de 2026, pero debido a cambios en las autoridades, tuvo que volver a sentarse a renegociar para conseguir continuar.

Sobre el futuro de Maxi López en la pantalla, la periodista Naiara Vecchio aseguró en La Posta del Espectáculo: "Wanda Nara renueva un año más con Telefe y Maxi López extiende su contrato con el canal, más allá de MasterChef".

Publicidad

El canal está satisfecho con los resultados que está teniendo López en MasterChef Celebrity, al punto de que el exfutbolista está haciendo crecer sus redes sociales para acercarse aún más al público.

En cuanto a sus próximos pasos laborales, la periodista explicó los detalles del acuerdo: "Él se va en diciembre a pasar Navidad y a estar con la sueca. Después vuelve. Se está hablando de un programa, tiene propuestas de streaming. Esto de Wanda y Maxi a Telefe le gusta y quieren tenerlo".