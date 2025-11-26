Denise Dumas reveló por qué su marido terminó a las piñas con Mariano Iúdica

Las recientes declaraciones de Mariano Iúdica sobre Marcelo Tinelli han generado una cadena de reacciones, poniendo en el foco a figuras que compartieron años de trabajo con él. Entre ellas, Denise Dumas, quien se sumó a LAM como angelita y decidió finalmente exponer un episodio clave que involucró al conductor y a su esposo, Martín "Campi" Campilongo, que en su momento había generado rumores de un enfrentamiento físico.

La conductora aclaró que, si bien existieron cortocircuitos, su vínculo laboral con Iúdica no concluyó de forma conflictiva, ya que "Todo lo que tuve que hablar con él, lo hablé con él". No obstante, describió una dinámica característica en el modo de trabajar del conductor, afirmando que "Mariano es uno de los tipos que más te rema los programas y, en ese remo, pasaba por encima un montón de cosas".

Fue ese "pasar por encima" lo que generó el enfrentamiento que, según Dumas, trascendió la esfera laboral inmediata. La conductora confirmó que un conflicto laboral dentro de un camarín —el cual enfatizó que fue "no sexual sino laboral"— derivó en un cruce entre Iúdica y Campi.

Ante la consulta sobre la veracidad del rumor, Dumas detalló la secuencia: "Yo lo arreglé con Mariano, pero se lo conté a Campi y cuando se encontraron le dijo ‘che, loco, bajá un poco’".

Denise explicó que la raíz del problema se encontraba en la gestión de roles y los límites dentro del programa que compartían, pues las discusiones surgían "sobre todo, por el lugar de cada uno". Una vez que la situación fue resuelta, pudieron seguir trabajando sin inconvenientes: "Todo lo resolvimos en privado y después seguí laburando muy bien con él".

La conductora también se refirió al contexto actual marcado por las acusaciones públicas de figuras como José María Listorti, Carla Conte y Marcela Feudale. Cuando se le preguntó si era cierto que Mariano buscaba ocupar el rol de Fede Hoppe, El Chato Prada y Gaby, los productores de Este es el Show, Dumas respondió con una risa que pareció confirmar la afirmación sin necesidad de palabras.

A pesar de los roces, Dumas rescató una virtud del conductor durante sus épocas compartidas: su habilidad para la improvisación en momentos de necesidad. Resaltó que, en días de poco material, Iúdica "sacaba cosas de la galera" para sostener la emisión que conducían juntos en reemplazo de Listorti.

Además, Denise fue contundente al aclarar un dato que resurgió en estos días, en referencia a su llegada al ciclo de las tardes de El Trece tras la salida de Carla Conte: "Él dijo que yo entré por él a Este es el Show y quiero aclarar que no entré por él, sino por José María Listorti".

Finalmente, consultada sobre el rumor que sugería que Iúdica pudo haber filtrado el video íntimo de Florencia Peña, la conductora buscó finalizar las especulaciones al asegurar: "No escuché nada y no lo creo capaz".