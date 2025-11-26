El hombre que le disparó en el pecho a un joven en Rawson, estaba persiguiendo a unos ladrones

Un brutal ataque a tiros, ocurrido durante la madrugada de este miércoles en el Barrio San Luis de Rawson, tuvo un giro inesperado en las últimas horas. Brian Edgardo Lucero, de 31 años, quien permanece internado en estado delicado en el Hospital Rawson tras recibir un disparo en el pecho, no habría sido atacado por delincuentes, como se creyó en un primer momento: el autor del balazo fue un vecino de 73 años.

El hecho se produjo en una vivienda ubicada en las inmediaciones de calles San Lorenzo y Virgen de Itatí. Según los primeros datos aportados por la pareja del herido, el joven se encontraba descansando junto a ella cuando comenzaron a escuchar ruidos extraños en el techo de la casa. Lucero salió de inmediato para ver qué estaba ocurriendo y allí recibió los disparos.

En su declaración inicial, la pareja de Lucero relató que apenas él salió, escuchó dos detonaciones, y cuando fue a socorrerlo lo encontró tendido con una herida de bala entre el cuello y el tórax. Minutos después, una ambulancia lo trasladó en “clave roja” al Hospital Rawson, adonde ingresó alrededor de las 3:45.

En las horas posteriores, y a medida que avanzaba la investigación policial, se confirmó que un vecino de 73 años habría reconocido haber sido él quien disparó. El hombre aseguró que escuchó ruidos en su vivienda y creyó que se trataba de delincuentes intentando ingresar, por lo que efectuó un disparo que terminó impactando en Lucero.

La revelación desmontó por completo la hipótesis inicial que apuntaba a dos ladrones intentando robar un aire acondicionado. La Policía continúa trabajando en la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el contexto exacto del disparo. Mientras tanto, el vecino quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar si actuó bajo una falsa presunción de amenaza o si incurrió en un hecho delictivo.