Boca Juniors comenzó a delinear el armado del equipo para la temporada 2026 y uno de los primeros nombres que surgió como posible refuerzo es el de Facundo Mura, actual lateral derecho de Racing. El futbolista, que llegó a la Academia en 2021, termina su contrato a fin de año y su futuro es una incógnita en medio de negociaciones que todavía no avanzan. Según informó el periodista Martín Costa en Radio Splendid, el defensor “está en el radar de Boca”, lo que abrió la puerta a especulaciones sobre un eventual movimiento en el próximo mercado de pases.

A este escenario se suma que Mura también estaría en la órbita del Inter Miami, club al que se lo vinculó en las últimas semanas como posible destino a partir de enero. El lateral de 25 años alternó titularidad en Racing y mantiene una buena consideración en el fútbol local, lo que explica el interés de varios equipos.

Del lado académico, la dirigencia ya evalúa opciones ante una posible salida. Según adelantó Ariel Ludueña en DSports Radio, uno de los nombres que aparece como alternativa es Lucas Blondel, defensor de Boca que no suma minutos hace meses y que podría buscar continuidad en otro club el año próximo.

La Liga Profesional confirmó, además, que el mercado de pases argentino abrirá el 14 de enero y cerrará el 10 de marzo, un período extenso que permitirá a los clubes negociar con mayor margen.

En lo estrictamente deportivo, Boca tiene un desafío inmediato: enfrentar a Argentinos Juniors en los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro será en la Bombonera, donde el equipo de Diego Martínez buscará meterse entre los cuatro mejores del certamen. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la primera fecha del torneo, con un empate 0-0 en La Paternal.