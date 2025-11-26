El Aeroparque Jorge Newbery vivió esta mañana más de una hora de demoras y esperas luego de que la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) activara un protocolo de emergencia por la aparición de una valija sin dueño en el área previa al preembarque nacional. El hallazgo generó la evacuación inmediata del sector y la restricción del movimiento de cientos de pasajeros.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el equipaje abandonado fue detectado en una zona de circulación constante, lo que obligó a las autoridades a despejar de forma preventiva toda el área comprendida entre los mostradores 20 y 40. Esto provocó concentraciones de usuarios en los pasillos y accesos, y retrasos en los procedimientos de check-in y embarque.

Durante el operativo, agentes de la PSA inspeccionaron la valija para descartar cualquier riesgo. Mientras duró el procedimiento, el tránsito de viajeros quedó parcialmente suspendido y se generaron congestiones en distintos sectores de la terminal aérea.

Tras las verificaciones técnicas, la situación fue declarada segura y las operaciones se normalizaron. No obstante, los pasajeros afectados reportaron esperas superiores a una hora y dificultades para reanudar sus vuelos con normalidad.

El operativo se enmarca en los protocolos de seguridad aeroportuaria que se aplican ante la presencia de objetos abandonados, con el objetivo de garantizar la integridad de los usuarios y del personal que trabaja en la terminal.