La desgarradora carta abierta de Lussich a su productora que lucha por su vida

El martes por la tarde, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comunicaron con gran angustia al comienzo de Intrusos que Mercedes Portillo, su productora y amiga de muchos años, estaba hospitalizada en un estado de salud grave. Explicaron que Mecha había contraído una neumonía bilateral que se sumaba a otras complicaciones de salud, por lo que se encontraba en terapia intensiva, asistida con respirador, luchando por su vida.

Los dos conductores apenas pudieron contener las lágrimas al dar la noticia y solicitaron al público que iniciara una cadena de oración en su nombre. Con su actitud, dejaron en claro que la situación de salud era extremadamente complicada.

Poco después del anuncio, y preocupado al extremo por su amiga a quien acababa de visitar en la clínica, Rodrigo Lussich escribió una carta abierta con la esperanza de que, una vez recuperada, Mecha pudiera leerla.

Lussich comenzó su mensaje conmovido, dando a entender que la vida de Mercedes no había sido fácil, con la siguiente dedicatoria: "Estás a pocos metros. Del otro lado de una puerta vaivén. Aquí aguardo y siento, espero, creo, rezo; para que luches un poco más, para que no te rindas. Vos sabés tanto de eso".

El periodista continuó reflexionando sobre la perseverancia de su amiga: "Lo aprendiste y elegiste, te elegiste, podrías haberte echado a llorar. Elegiste torcer tu destino en cada partícula de aire, de ese aire que te fue faltando hasta llegar acá. Y sé que lo administraste tanto como pudiste".

Lussich también recordó momentos compartidos y el gran orgullo que siente por su productora: "Nunca sentí vergüenza de caminar a tu lado con la frente en alto porque vos nunca la sentiste. El que quiera que mire y siga su camino". Relató un recuerdo en el extranjero: "En Nueva York me dijiste que te sentías más libre, menos mirada, porque allá cada uno anda como quiere y son tantos que ni se fijan. Caminamos esas calles con tanto estilo, dueños del mundo, libres los dos".

Finalizando su desgarradora carta, el conductor enfatizó la valentía de Portillo en el difícil momento que atraviesa: "Saliste siempre adelante. Hoy te toca la más difícil de todas, y estás luchando como una leona, como lo hiciste toda la vida, con una dignidad que admiro y honro cada día".

Lussich concluyó su mensaje con una promesa conmovedora para su compañera: "Estoy tan orgulloso de vos, hiciste tanto más por mí que yo por vos, que te prometo que todo el aire que me quede a mi será para gritar tan fuerte tu nombre que lo escuche hasta el maldito diablo que se encapricha en quitarte el tuyo. Luchá, seguí luchando hermanita, luchá, vos podés".