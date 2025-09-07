El sacerdote Rómulo Cámpora fue internado de urgencia durante la jornada del domingo tras sufrir una descompensación de origen cardíaco. Según confirmaron fuentes de su entorno, el religioso se encuentra estable y fuera de peligro, aunque permanece bajo observación en la unidad de Terapia Intensiva del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (CEAC).

El episodio se produjo cuando el padre Cámpora se encontraba en la localidad de Media Agua, específicamente en la iglesia San Antonio de Padua. Ante la emergencia, fue trasladado inicialmente al hospital departamental, desde donde se decidió su derivación a un establecimiento privado para realizar estudios más complejos y garantizar su estabilización.

Los médicos diagnosticaron una arritmia cardíaca, condición por la cual recibió atención inmediata. Si bien su estado fue considerado grave en un primer momento, la evolución fue favorable y las mismas fuentes eclesiásticas señalaron que se encuentra fuera de peligro.