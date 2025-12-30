Chimy Ávila, el delantero con el que sueña Boca para este verano

El mercado de pases de 2026 presenta una disputa inesperada por Ezequiel "Chimy" Ávila, el atacante de 31 años que actualmente milita en el Betis de España. Juan Román Riquelme lo tiene en carpeta para reforzar la delantera de Boca Juniors, mientras que Racing Club también ha mostrado un firme interés por el jugador que suele alternar la titularidad en Europa, habiendo disputado 14 encuentros en la temporada vigente.

La información, difundida por el periodista Flavio Azzaro, indica que ambos clubes se comunicaron con el entorno del futbolista. Según Azzaro: “Racing y Boca quieren al mismo delantero y es el Chimy Ávila, que juega en el Betis. Los dos lo llamaron, pero Racing con más intención que Boca”. No obstante, las pretensiones económicas del club español parecen inclinar la balanza hacia el Xeneize.

Sobre las cifras de la operación, el periodista detalló: “¿Sabes cuánto le pidieron a Racing? Un millón y medio por la ficha y un millón de dólares por año de contrato, Racing dijo que no tiene plata”. Mientras que para el equipo de Avellaneda estos montos son considerados demasiado altos, para la dirigencia de Boca no representarían una complicación mayor.

El delantero cuenta con un pasado en las inferiores de Boca, donde compartió equipo con Leandro Paredes, aunque su debut profesional se produjo en Tiro Federal antes de emigrar al fútbol europeo. Ante los rumores, el propio futbolista se mostró cauto tiempo atrás: “Yo no puedo decir 'mañana quiero volver a Boca', 'mañana quiero volver a Central', 'mañana quiero volver a San Lorenzo'. Yo no puedo decirlo, el destino solamente lo sabrá y cuando sea el momento. Hoy estoy en el Betis y estoy feliz, eso es lo importante”.