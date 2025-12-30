El servicio de agua potable podría presentar turbiedad este martes 30 de diciembre en sectores de los departamentos Rivadavia y Chimbas, como consecuencia del ingreso de sedimentos a la reserva chica, provocado por las fuertes lluvias registradas en la zona.

Desde el organismo prestador del servicio informaron que personal técnico se encuentra trabajando para resolver el inconveniente y restablecer la normal calidad del suministro lo antes posible. Mientras tanto, se advirtió a los vecinos sobre posibles alteraciones en el aspecto del agua.

Las zonas que podrían verse afectadas incluyen el oeste de Chimbas y Rivadavia, además de Villa Observatorio, Barrio 22 de Abril, Barrio Zorzales, Barrio Marquesado 1 y 2 y áreas aledañas.

Ante esta situación, las autoridades recordaron la importancia de contar con tanques domiciliarios, los cuales permiten afrontar este tipo de eventos por más de 24 horas, siempre que se realice un uso racional del agua potable.

Asimismo, recomendaron evitar el consumo si el agua presenta turbiedad visible hasta que el servicio sea completamente normalizado, y mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la evolución del operativo.