El romance entre María Fernada Callejón y un compañero de Canal Trece

El año 2025 fue descrito como un período complicado para María Fernanda Callejón en el plano personal. La actriz lidió con un divorcio difícil de Ricky Diotto, con “serias diferencias” que se hicieron públicas y le generaron "mucho hate". Adicionalmente, puso fin a su relación con el exfutbolista Fernando Gamboa, lo que la dejó vulnerable, decidiendo tomarse un tiempo para reacomodarse.

Sin embargo, hacia la última parte del año, la actriz, que forma parte del equipo de "La mañana de Moria", sintió que era el momento de retomar la vida social, celebrar su trabajo y disfrutar de su soltería. Fue en este contexto que asistió a la fiesta de fin de año de Canal 13. Callejón se mostró muy predispuesta a pasarlo bien, charlando con colegas y siendo una de las primeras en inaugurar la pista de baile.

Fue durante este momento de celebración que las "miradas indiscretas" se concentraron en ella y en Giuliano Fessia, el cronista del ciclo de Moria Casán. Las imágenes publicadas por Fede Flowers la mostraban "sonriendo, muy cerquita de su compañero". Se reportó que Fernanda bailó "un buen rato" con Giuliano.

Fessia es periodista, está dando sus primeros pasos en el medio y, además, es entrenador personal, disfrutando el entrenamiento al aire libre, algo que, según las fuentes, Callejón también ama.

Ante la oleada de rumores sobre un posible romance, PRONTO consultó a Gustavo Méndez, compañero de trabajo de ambos y presente en el festejo. Méndez se encargó de disipar la especulación con una declaración contundente: "La verdad es que bailaron buena onda. Son compañeros de trabajo, se llevan re bien pero no pasa nada entre ellos".