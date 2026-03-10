Las estaciones de servicio de San Juan registraron en las últimas horas un nuevo incremento en los precios de los combustibles. Según pudo constatarse en distintos puntos de la provincia, las subas variaron según la petrolera y el tipo de nafta, aunque en algunos casos alcanzaron los $100 por litro.

El presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles, Miguel Caruso, explicó en el programa Te lo Tengo que Decir de Huarpe TV que el fenómeno responde principalmente al contexto internacional.

Caruso indicó que la suba del petróleo está directamente vinculada a los conflictos en Medio Oriente y a tensiones geopolíticas que generan incertidumbre en los mercados. “Se van sumando factores como el conflicto en Medio Oriente o el cierre de rutas estratégicas del petróleo. Eso empieza a subir la temperatura de los mercados y aumenta el precio”, explicó.

Incluso detalló que durante los últimos días el barril de petróleo tuvo picos muy fuertes. “Ayer amanecimos con un aumento del precio del petróleo de 120 dólares, que fue un pico impresionante”, sostuvo.

Cómo impacta en Argentina

El titular de la Cámara aclaró que el aumento internacional no se traslada de forma directa al surtidor, aunque inevitablemente termina influyendo. “Si aumenta el petróleo sabemos que va a haber un efecto en el cartel de precios del surtidor, porque es la materia prima del combustible”, afirmó.

Según detalló, desde el inicio del conflicto internacional hasta la actualidad el aumento promedio en los combustibles en el país ronda el 3,7%, dependiendo del tipo de producto. “Se hablaba de un 10% o más, pero la realidad es que el impacto hasta ahora ha sido menor”, indicó.

Piden tranquilidad a los consumidores

Sin embargo, lejos de la preocupación, el dirigente pidió evitar especulaciones o alarmas sobre subas exageradas.

“Hay muchos números dando vueltas de aumentos del 10, 15 o 20%, pero lo importante es cuánto impacta realmente en el cartel del surtidor”, señaló. Y agregó: “Tratamos de transmitir tranquilidad porque si no se genera un problema en la sociedad que no es necesario”.

Prefieren aumento antes que desabastecimiento

Caruso reconoció que la suba del combustible afecta directamente al consumo, pero aseguró que el peor escenario sería la falta de abastecimiento.

“No estoy a favor del aumento del combustible, pero sí estoy a favor de que aumente y que no haya desabastecimiento”, afirmó.

En ese sentido, recordó situaciones del pasado en las que los automovilistas debían recorrer varias estaciones para conseguir cargar.

“Cuando hay desabastecimiento es un problema mucho mayor. Gente que usa el vehículo para trabajar tiene que ir a cuatro o cinco estaciones para llenar el tanque”, explicó.