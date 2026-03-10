El viernes 13 es considerado por muchas culturas como una jornada ligada a la mala suerte y a eventos desafortunados. Sin embargo, para otros también representa una oportunidad para realizar rituales de limpieza y protección energética que ayuden a enfrentar el día con mayor tranquilidad.

Entre las prácticas más difundidas se encuentra la limpieza del hogar con elementos simples como sal gruesa, vinagre y agua. El ritual consiste en colocar estos ingredientes en un vaso y dejarlo en un rincón de la casa o cerca de la puerta de entrada para absorber energías negativas durante la jornada.

Otra recomendación habitual es encender una vela blanca o violeta acompañada de incienso, visualizando protección y repitiendo frases positivas que busquen alejar las malas vibraciones. En algunos rituales también se sugiere usar una cinta o amuleto de protección durante el día.

Los especialistas en espiritualidad señalan que estas prácticas no buscan promover la superstición sino generar un momento de introspección, limpieza simbólica y renovación de energía personal. También destacan que el viernes 13 puede aprovecharse para cerrar ciclos, ordenar la casa o deshacerse de objetos que se asocien con etapas negativas.

Aunque no existe evidencia científica sobre la mala suerte vinculada a esta fecha, el viernes 13 continúa siendo una de las jornadas más cargadas de simbolismo en la cultura popular y cada año genera interés por los rituales y tradiciones que intentan convertir la superstición en una oportunidad de renovación.