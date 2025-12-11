La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Emergencia Hídrica en toda la provincia, una decisión que llegó tras varias semanas de negociaciones y ajustes al proyecto original. La norma, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, declara formalmente el estado de emergencia en todo el territorio y concentra en el Departamento de Hidráulica las facultades necesarias para garantizar el abastecimiento en un escenario marcado por la escasez y la demanda creciente de intervenciones técnicas.

El punto decisivo para alcanzar el consenso fue la exclusión de Obras Sanitarias del articulado, una modificación impulsada por el oficialismo después de que los bloques opositores expresaran reparos sobre la amplitud de atribuciones que inicialmente se le otorgaban a ese organismo.

La redacción aprobada introduce cambios sustanciales en dos artículos centrales de la Ley N° 2470-L. El artículo 1º establece la emergencia hídrica en toda la provincia hasta fines de 2026, mientras que el artículo 6º otorga a Hidráulica la capacidad de adoptar medidas excepcionales. Entre ellas figuran la posibilidad de imponer restricciones y priorizar usos del recurso, contratar bienes y servicios mediante procedimientos abreviados, ejecutar obras urgentes y reasignar recursos en función de las necesidades que surjan durante la vigencia del régimen. Al quedar fuera OS, el esquema operativo queda unificado en un solo organismo.

La discusión previa a la sesión estuvo atravesada por los planteos de las cámaras productivas, que en las últimas semanas elevaron un reclamo formal exigiendo respuestas concretas ante la crisis de riego. Su presentación ante la Comisión de Agricultura y Hacienda apuntó a que la estructura actual del sistema presentaba demoras en la ejecución de obras menores y una subutilización de fondos aportados por los propios regantes.

El contexto que rodeó la aprobación también estuvo marcado por la necesidad de corregir un circuito administrativo considerado demasiado lento para la urgencia que plantea la falta de agua. Las cámaras señalaron que, pese al incremento del canon de riego destinado a financiar trabajos prioritarios, la respuesta técnica no estaba llegando a tiempo debido a las trabas en la coordinación entre las juntas, Hidráulica y el Ministerio de Obras. El resultado era un retraso significativo en tareas como la monda de canales, la reparación de compuertas y otras acciones consideradas críticas en temporadas de reducción de caudales.

Las autoridades provinciales, en paralelo, avanzaron en la implementación de disposiciones complementarias para asegurar que las decisiones técnicas tengan un impacto inmediato en territorio. La descentralización operativa del Departamento de Hidráulica, que gestiona recursos presupuestarios, fondos de fideicomisos mineros y aportes de regantes, también fue evaluada como parte de los ajustes necesarios para responder con mayor velocidad a la demanda del sistema productivo. La intención oficial es que la ley funcione como un instrumento para agilizar intervenciones que, por su escala y urgencia, requieren un marco excepcional

La nota presentada hace unas semanas por los productores incluyó además pedidos de transparencia presupuestaria, un plan de obras detallado y un informe comparativo que muestre la diferencia entre lo asignado y lo efectivamente ejecutado durante 2025. También reclamaron la conformación de una mesa de trabajo permanente para evitar que los reclamos queden atrapados en expedientes sin resolución.