Este domingo 22 de octubre son las elecciones generales. La Justicia Electoral Federal habilitó en San Juan 237 escuelas, con 1.810 mesas.

En total, hay 35.394.425 personas habilitadas para participar en las elecciones 2023. San Juan representa el 1,72% del padrón electoral nacional, con 608.535 personas habilitadas para votar.

Quienes no aparezcan en el padrón no podrán votar. Para corroborarlo, se puede consultar en www.padron.gob.ar. En caso de no aparecer en el padrón, lo que deberá hacer es ir a la Secretaría Electoral de su distrito para justificar que no figuraba y así quedar exenta de cualquier sanción.