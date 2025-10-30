El ciclo lectivo 2025 en San Juan atraviesa su último trimestre y los estudiantes se preparan para las vacaciones de verano. Según el calendario oficial, la provincia completará las clases el 19 de diciembre, fecha en la que también finalizarán las actividades escolares en otras jurisdicciones como Córdoba, Mendoza, La Rioja y Tierra del Fuego.

El calendario escolar de la Secretaría de Educación establece que cada provincia debe cumplir con 190 días de clase al año, permitiendo organizar los períodos lectivos, las vacaciones de invierno y los feriados nacionales.

Entre los próximos feriados que impactan en el cierre del ciclo, se encuentran el feriado puente del 21 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional el 24 de noviembre, la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre y la Navidad el 25 de diciembre.

De esta manera, estudiantes y docentes en San Juan podrán completar el año lectivo cumpliendo con todos los contenidos educativos planificados antes de iniciar el receso de verano.