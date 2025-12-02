San Juan mantiene un promedio cercano a los 300 incendios por mes, y menos de la mitad corresponde hechos producidos en viviendas, según datos confirmados por la División Bomberos de la Policía de San Juan. La mayor cantidad de siniestros ocurre en terrenos baldíos, basurales, pastizales y zonas donde las quemas de residuos continúan siendo una práctica extendida, a pesar de los riesgos que implica en condiciones de clima seco y altas temperaturas.

Dante Alleva, jefe de Bomberos, explicó a DIARIO HUARPE que muchos de los llamados ingresan como incendios domiciliarios, pero al llegar al lugar descubren que se trata de quemas de basura que los vecinos intentaron controlar sin éxito. “La mayoría no afecta directamente a viviendas; son quemas de residuos o pastizales que se descontrolan rápidamente”, señaló. Indicó además que estas prácticas generan confusión: “Creen que lo van a controlar, pero no lo controlan, y entonces parece que la casa está en peligro cuando en realidad el foco está en terrenos cercanos”.

El promedio operativo marca alrededor de 10 intervenciones diarias. Cerca de cinco se concentran en el Gran San Juan, tres suelen darse en Rawson —uno de los departamentos con mayor volumen de salidas— y el resto se distribuye entre los destacamentos del interior. Alleva aclaró que, pese a la cantidad de llamados, “las viviendas no representan más de la mitad de los casos mensuales; la mayor carga de trabajo proviene de incendios en zonas abiertas”.

La distribución de tipos de siniestros depende en gran medida de la época del año. Durante el verano, los incendios más frecuentes se relacionan con sobrecarga eléctrica por el uso intensivo de aires acondicionados y ventiladores. Transformadores, tendidos y conexiones sobreexigidas suelen generar chispas o fallas que se transforman en puntos de ignición. En invierno, en cambio, predominan los incendios provocados por sistemas de calefacción defectuosos o instalaciones improvisadas. Alleva detalló que las pérdidas de gas, las estufas mal instaladas y la calefacción con leña en condiciones precarias generan un aumento considerable de intervenciones. “En los sectores más vulnerables se suman intoxicaciones por monóxido por el uso de carbón o leña sin ventilación adecuada”, advirtió.

Por otra parte, aclaró que "un cuarto de los incendios son avivados por el viento Zonda". Con esta aclaración, se podría decir que 75 hechos con fuego son causados por el viento. Si bien no crean el incendio, si avivan una pequeña llama hasta convertirla en una enorme.

Cada vez que el viento irrumpe con ráfagas intensas, la cantidad de incendios se multiplica en pocas horas. En los últimos episodios, Bomberos llegó a atender entre 40 y 45 focos en un solo día, la mayoría en pasturas extremadamente secas.

"El viento no provoca incendios, pero los traslada con una velocidad muy peligrosa. Una llama pequeña puede expandirse decenas de metros en minutos”, explicó Alleva.

Las condiciones de sequedad, acumulación de residuos en viviendas y las quemas para limpieza de terrenos siguen siendo los principales detonantes. Ante este panorama, Bomberos y Protección Civil recomiendan evitar por completo la quema de basura, despejar áreas alrededor de las casas y reportar de inmediato cualquier rastro de humo.