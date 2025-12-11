El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) presentó ante la Secretaría de Energía de la Nación una serie de observaciones y pedidos formales para que se revise la propuesta de asignación de subsidios prevista dentro del nuevo esquema de “Subsidios Energéticos Focalizados”, establecido por la Resolución SE Nº 484/25 y que comenzaría a aplicarse a partir del 1 de enero de 2026.

El organismo provincial advirtió que el modelo planteado por Nación podría impactar de manera desproporcionada en los hogares sanjuaninos si no se contemplan las particularidades climáticas, económicas y de infraestructura que condicionan el consumo eléctrico en toda la provincia.

En su presentación, el EPRE remarcó que los hogares de San Juan registran consumos significativamente más altos que en otras regiones del país debido a una combinación de factores estructurales. Entre ellos, señaló las condiciones climáticas extremas, con inviernos fríos y veranos de altas temperaturas; la presencia de edificaciones sismorresistentes que priorizan la seguridad estructural por sobre la eficiencia energética; la utilización de electrodomésticos que en muchos casos no se ajustan a estándares modernos de bajo consumo; los niveles de ingresos por debajo del promedio nacional; y la falta de red de gas natural, que obliga a las familias a depender de la electricidad para calefaccionar, cocinar y obtener agua caliente.

El EPRE subrayó que su objetivo es contribuir de manera técnica y constructiva a que el nuevo sistema de subsidios resulte “económica y financieramente sustentable, territorialmente equitativo y respetuoso de los principios constitucionales”, evitando que San Juan quede en una situación de desventaja frente a otras provincias.

Pedidos concretos elevados a la Secretaría de Energía

El ente regulador planteó dos solicitudes principales para corregir el esquema propuesto por Nación.

En primer lugar, pidió duplicar los topes nacionales de consumo base subsidiado, actualmente fijados en 300 kWh y 150 kWh mensuales. Consideró que esos límites no reflejan las necesidades reales de la provincia, donde la falta de gas natural y las altas temperaturas en verano generan un nivel de electrodependencia estructural.

En segundo término, solicitó que la bonificación extraordinaria prevista por Nación para 2026, un aporte adicional del 25% que luego disminuiría progresivamente, se transforme en un “Coeficiente Regional Permanente”. El organismo argumenta que las condiciones que afectan a San Juan, tanto climáticas como de infraestructura, no tendrán una variación significativa en el corto ni mediano plazo.

Impacto sobre los usuarios si el esquema no se modifica

El EPRE advirtió que, de no implementarse cambios, cada kilovatio consumido por encima del límite de 300 kWh tendrá un costo considerablemente mayor al actual, lo que generará un impacto directo en la economía de los hogares. En ese sentido, instó a los usuarios a verificar su inscripción en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), requisito indispensable para mantener los beneficios vigentes.

El organismo también señaló que la eficiencia energética dejará de ser únicamente una acción vinculada al cuidado del ambiente y se convertirá en una necesidad económica, resumida en la consigna: “No derrochar para ahorrar”.

Por último, la provincia aguarda la respuesta formal de la Secretaría de Energía a los planteos realizados, con la expectativa de que se contemplen las particularidades de San Juan en el diseño final del esquema de subsidios eléctricos.

