Durante la noche del pasado domingo 28 de diciembre, un violento episodio de inseguridad en Chimbas derivó en la captura y agresión de un delincuente por parte de la comunidad. El suceso tuvo lugar aproximadamente a las 21:00 horas, en un comercio ubicado en la intersección de las calles Saavedra y Quiroga, en las cercanías del barrio Centinela 3.

De acuerdo con los datos vinculados al caso, un individuo ingresó al local y logró apoderarse de cigarrillos y una suma no precisada de dinero en efectivo. Antes de ser interceptado, el asaltante traspasó el botín dentro de una mochila a un segundo cómplice que aguardaba en las inmediaciones. Este último aprovechó el revuelo generado para darse a la fuga y, hasta el momento, las autoridades no han logrado localizarlo.

La detención del primer sujeto se produjo cuando un grupo de vecinos, alertados por los movimientos en el negocio, intervino y lo redujo. En medio de una situación de gran confusión, el malviviente fue agredido físicamente por las personas presentes en el lugar.

Respecto a las víctimas, manifestaron su profunda inquietud por los delitos que ocurren frecuentemente en horario nocturno en dicho sector. Los damnificados solicitaron expresamente que no se revelaran sus identidades, fundamentando su pedido en el temor que les genera la posibilidad de sufrir represalias por parte de otros delincuentes de la zona.