La Justicia ha formalizado la apertura de una investigación penal preparatoria contra Marcelo Jaimes, señalado como el responsable de un violento siniestro vial ocurrido el pasado 25 de diciembre en el departamento Chimbas. Según la reconstrucción efectuada por el fiscal Francisco Nicolía, el hecho se produjo alrededor de las 7:15 horas en la intersección de las calles Oro y San Juan.

La acusación remarcó que Jaimes circulaba al mando de una camioneta Toyota de manera antirreglamentaria, ocupando el centro de la calzada de tal forma que un 60% del vehículo invadía el carril contrario. Al intentar realizar un giro hacia la derecha sin utilizar el guiñe ni realizar señales previas, impactó contra una motocicleta Keller 110 cc conducida por Luis Fernando Agüero. Debido a la colisión, el motociclista derrapó y golpeó violentamente contra un sifón, lo que le provocó lesiones de extrema gravedad.

Publicidad

La Fiscalía sostuvo en la audiencia que, tras el impacto, el imputado optó por darse a la fuga, interpretando este acto como una conducta orientada a evadir su responsabilidad penal. Por su parte, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson y posteriormente derivada a un sanatorio privado, donde su estado continúa siendo crítico.

Para sustentar la causa, el Ministerio Público Fiscal enumeró diversos elementos de convicción, incluyendo el acta del primer interventor, la inspección ocular y testimonios de vecinos. Además, subrayó la importancia de los registros fílmicos de una cámara de seguridad, los cuales habrían confirmado que Jaimes circulaba por una posición indebida y realizó la maniobra de giro sin señalización. El fiscal consideró que existen pruebas suficientes para acreditar tanto el delito como la participación del conductor, por lo que la causa ha quedado bajo investigación formal.