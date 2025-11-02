"Escuchame una cosita" celebra 5 años con más de 250 conciertos y 200 artistas

El ciclo musical “Escuchame una cosita” celebra este noviembre sus primeros cinco años de vida, consolidándose como un pilar fundamental de la escena musical independiente de San Juan. Con una programación especial durante todo el mes y un gran concierto aniversario, el proyecto conmemora una trayectoria que incluye más de 250 conciertos y el paso de más de 200 solistas por sus escenarios.

Un semillero de talentos

A lo largo de estos cinco años, “Escuchame una cosita” se ha convertido en un espacio invaluable para la música en vivo, destacándose por su mirada federal que promueve tanto talentos de todos los rincones de San Juan como de diversas regiones del país. Esta diversidad ha enriquecido el diálogo cultural y fortalecido los lazos artísticos a nivel nacional.

El ciclo se caracteriza por ser un espacio plural e inclusivo donde convergen artistas emergentes y músicos con trayectoria, bajo una curaduría que valora la diversidad de voces, géneros e identidades. "Es un ciclo que abraza a las diversidades y fomenta una comunidad unida por la música", destacan sus organizadores.

Programación aniversario

Para celebrar este hito, durante todos los domingos de noviembre se desarrollará una programación especial en Donata Bar (Av. Libertador 3311 Oeste):

Domingo 2/11: Luz Aguirre & Matías Sánchez

Domingo 9/11: Luli Rodríguez & Lucas Atencio

Domingo 16/11: AnitaPau & Zyxela

Domingo 23/11: Tokio & Waco

Domingo 30/11: Gran Festejo Aniversario

Todos los conciertos comenzarán a las 20:00 horas con entrada libre y gratuita.

Un espacio único

Bajo la curaduría y producción de Fabricio Montilla, el ciclo ha logrado crear un ambiente íntimo y cálido donde las canciones se comparten como un abrazo colectivo, permitiendo al público conectarse con la esencia de cada propuesta artística.

En su quinto aniversario, "Escuchame una cosita" no solo celebra un hito numérico, sino el vibrante ecosistema cultural que ha ayudado a construir: un espacio de descubrimiento, intercambio creativo y crecimiento artístico que reafirma semana a semana su compromiso con la música en vivo y su poder para unir a la comunidad.