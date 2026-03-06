Quién es el exjugador de River que se sumó a La Libertad Avanza

Oscar Ahumada, ex mediocampista central de 43 años surgido en River Plate y campeón del mundo Sub 20 en 2001, decidió incursionar en la política partidaria al sumarse a La Libertad Avanza en Zárate, su ciudad natal. El actual empresario de la construcción se integró a la mesa de trabajo del espacio liderado por Javier Milei, mostrándose junto a Gonzalo Cabezas, vicepresidente del Senado bonaerense, y Daiana Hergert, coordinadora local.

Desde el espacio oficializaron su llegada con el siguiente mensaje: “Junto con el Vicepresidente del Senado Bonaerense, Gonzalo Cabezas, y la coordinadora de LLA Zárate, Daiana Hergert, le damos la bienvenida con alegría a Oscar Ahumada, quien se suma al equipo de La Libertad Avanza Zárate. ¡Una gran persona con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo! Su experiencia, disciplina y compromiso son valores que enriquecen este espacio y fortalecen nuestro proyecto. Celebramos que personas con vocación de trabajo y compromiso por los ciudadanos de Zárate decidan sumarse con su aporte para construir una ciudad con más oportunidades, desarrollo y futuro. Bienvenido Oscar, a La Libertad Avanza Zárate".

Ahumada cuenta con una destacada carrera deportiva que incluye pasos por el Wolfsburgo de Alemania, Veracruz de México, Rostov de Rusia y All Boys, donde se retiró. Con el club "Millonario" obtuvo tres títulos locales, aunque su trayectoria quedó marcada por el episodio del “silencio atroz” tras una eliminación ante San Lorenzo en 2008.

Sobre aquel momento y las consecuencias de sus dichos, el ex volante recordó: “Fueron a mi casa, me cortaron la calle, mi familia la pasó mal. Después de la declaración, llegó una propuesta de Boca, pero no hubiese jugado nunca. Ni loco. Aparte mi viejo me mataba”.

Además de sus logros en juveniles bajo la dirección de José Pekerman en un plantel que tenía a Javier Saviola como figura, el ex futbolista fue citado a la Selección Mayor por Alejandro Sabella para un Superclásico de las Américas. Su incorporación a las filas libertarias sigue el camino de otros deportistas, como el ex tenista Diego Hartfield, quien obtuvo una banca como diputado en Misiones tras comparar la gestión de Milei con la precisión de Roger Federer.