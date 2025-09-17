San Juan fue escenario de un hecho histórico para el cine nacional con el estreno de “Sarmiento en Primera Persona”, la primera película argentina realizada completamente con inteligencia artificial por el director Sebastián de la Colina. La proyección tuvo lugar en el Teatro del Bicentenario y reunió a familias, amigos, artistas y referentes provinciales que acompañaron este avance tecnológico y cultural.

El director Sebastián de la Colina presentó el proyecto destacando el esfuerzo invertido y la complejidad de llevar adelante una propuesta innovadora. Antes de la función, compartió el escenario con tres colaboradores esenciales: su hijo Valentino, el periodista Luis Meglioli y el comunicador Lucho García, quienes prestaron su voz para dar vida a Domingo Faustino Sarmiento en distintas etapas.

Por su parte, Luis Meglioli, historiador y actual director de Cultura de la Capital, subrayó la vigencia del prócer sanjuanino y resaltó la detallada investigación detrás del guion para representar fielmente su legado. También remarcó el aporte de Sarmiento para modernizar la Argentina y su visión de futuro.

El momento más emotivo llegó cuando Valentino, hijo menor del director, dedicó unas palabras al público deseando que la película transmitiera el amor y la dedicación puestos en su realización. Sebastián, visiblemente conmovido, recordó a su padre, el cineasta Pepe de la Colina, a quien describió como su inspiración permanente.

Con este estreno, San Juan no solo homenajeó a Domingo Faustino Sarmiento, sino que también marcó un precedente en el uso de inteligencia artificial para la creación cinematográfica en el país.