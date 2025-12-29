El dólar oficial terminó el último lunes del 2025 con cotizaciones de $1.425 para la compra y $1.475 para la venta según el Banco Nación, sin registrar variaciones respecto al cierre anterior.

En el mercado informal, el dólar blue mostró una leve suba, situándose en $1.520 para la compra y $1.540 para la venta, lo que representó un incremento del 0,66% durante la jornada.

Por su parte, el dólar mayorista alcanzó los $1.457, con una suba del 0,5%, quedando a 68 pesos del techo cambiario vigente, que se ubicó en $1.525,58. Este indicador es clave antes de la implementación, a partir del 1º de enero de 2026, de nuevas bandas cambiarias que se ajustarán conforme a la inflación.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP aumentó un 0,1% hasta situarse en $1.487,2, mientras que el Contado Con Liquidación (CCL) subió un 0,3%, alcanzando los $1.530,3.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la aprobación de una nueva metodología para calcular el Tipo de Cambio de Referencia (TCR), que será oficializada el 1º de enero de 2026 mediante la Comunicación A 3500. Esta actualización busca mejorar la transparencia y la representatividad del indicador, facilitando un mercado más equitativo.

El desarrollo de esta nueva metodología incluyó la consulta pública realizada el 5 de noviembre de 2025, donde participaron diversos sectores del mercado. Desde el BCRA explicaron que el cambio reemplaza el esquema anterior, basado en encuestas de cotizaciones, por uno que se fundamenta en operaciones concretas ponderadas por volumen.

“Esta nueva manera de calcular el TCR contribuye a la transparencia y representatividad del indicador, fortaleciendo la solidez de los datos utilizados por las entidades financieras y los mercados a término, domésticos e internacionales”, señalaron desde la entidad presidida por Santiago Bausili.

Además, agregaron que esta medida pone al BCRA en línea con los estándares internacionales adoptados por otros bancos centrales, promoviendo una mayor modernización y objetividad en el cálculo del TCR en beneficio de todos los participantes del mercado.