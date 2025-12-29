Alejandra Caciarelli, una mujer de 40 años residente de Ibarlucea, falleció en el Hospital Eva Perón tras confirmarse que padecía hantavirus. La enfermedad, una afección zoonótica poco frecuente, presentó una evolución extremadamente rápida, manifestándose inicialmente con síntomas similares a un estado gripal, como fiebre, malestar general y dolores corporales que fueron confundidos con dengue.

La familia recibió el diagnóstico positivo el sábado 26, tras un proceso de descarte de otras infecciones. Su esposo, Lisandro, relató en Radioinforme3 la agresividad de la patología: “El desencadenante es muy rápido: en cinco días va atacando sin que uno se dé cuenta”.

Sobre el origen del virus, se sospecha de una estancia de la mujer en la provincia de Entre Ríos los días 28, 29 y 30, región que mantiene focos activos desde septiembre. No obstante, no se descarta el contagio local, dado que Ibarlucea es una zona endémica. Al respecto, Lisandro manifestó: “Ojalá se haya contagiado allí y no en nuestra casa, para llevar tranquilidad al barrio”.

Tras el deceso, las autoridades sanitarias y equipos de zoonosis activaron tareas de monitoreo y concientización. Se recordó a la población que no existen vacunas ni tratamientos preventivos, por lo que la detección precoz y evitar el contacto con roedores en zonas de pastizales o huertas es fundamental. “No se trata de entrar en pánico, sino de prevenir”, enfatizó el viudo.

En medio del dolor, Lisandro recordó la importancia de su esposa en el hogar: “Alejandra era el alma de nuestra familia: la que unía, la que empujaba, la que siempre estaba pensando en los demás”. El caso ha generado una fuerte conmoción y refuerza la necesidad de alertas sanitarias ante enfermedades letales.