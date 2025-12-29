Versiones periodísticas que circulan este lunes aseguran que Marcelo Tinelli habría firmado un contrato millonario con El Trece, superando incluso los ingresos de otras figuras de la televisión argentina como Mario Pergolini. El acuerdo, que aún no ha sido confirmado oficialmente por las partes, generó repercusión en medios especializados y redes sociales.

Los trascendidos señalan que el contrato de Tinelli con El Trece contempla una alta remuneración por varios años de vínculo y beneficios asociados a formatos de entretenimiento y producciones exclusivas para el canal, lo que lo posicionaría como uno de los acuerdos más importantes de los últimos tiempos en la TV abierta local.

En las redes y portales de espectáculos se comparó el supuesto contrato de Tinelli con el de Mario Pergolini, cuya estadía reciente en la pantalla también fue foco de atención mediática. Según estas versiones, el vínculo del conductor de ShowMatch sería incluso superior, lo que alimentó el debate sobre las prioridades de las emisoras y el valor de las figuras tradicionales frente a los nuevos nombres del medio.

Hasta el momento no hubo confirmación oficial desde El Trece ni desde el entorno de Marcelo Tinelli sobre los detalles del contrato, la duración del mismo ni los proyectos específicos que incluiría. Sin embargo, la rumorología indica que el acuerdo podría abarcar nuevos ciclos de entretenimiento y proyectos de alto perfil ideados por el conductor y su equipo.

En el medio televisivo local, este tipo de contratos suele evaluarse no solo por el monto económico, sino por el impacto en la grilla y la estrategia de audiencia, ya que figuras como Tinelli históricamente han generado picos de rating y alta visibilidad para sus productoras y canales asociados.

El posible contrato se suma a un contexto donde los canales de aire y señales generalistas buscan reforzar su programación de cara a 2026, con foco en audiencias masivas, formatos dinámicos y retorno de figuras claves que atraigan público joven y adulto por igual.

Mientras se espera una confirmación oficial o desmentida, el supuesto acuerdo ya encendió el debate entre analistas de medios y público general, que discute el valor de las estrellas tradicionales frente a propuestas emergentes en plataformas digitales y en la competencia por la atención de los televidentes.