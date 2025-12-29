La deportista sanjuanina Mili Domínguez vivió un fin de semana inolvidable en Chile al consagrarse campeona de la Copa Nacional Gladiadores, en lo que significó su primera experiencia internacional en goalball y su debut oficial en un equipo extranjero. Integrante del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte, Mili fue una de las piezas clave del conjunto chileno Gladiadoras, que volvió a levantar un título después de varios años.

El certamen se disputó los días 20 y 21 de diciembre y reunió a los principales equipos femeninos del país vecino, entre ellos Guardianas, Legionarias y Espartanas. En la fase inicial, disputada bajo el sistema de todos contra todos, Gladiadoras mostró un gran nivel competitivo y logró resultados que le permitieron acceder directamente a la final.

Publicidad

En el partido decisivo, el equipo chileno se enfrentó nuevamente a Legionarias y se impuso con claridad por 10 a 1, sellando una actuación contundente y quedándose con el campeonato. La consagración tuvo un valor especial, ya que Gladiadoras no obtenía este título desde el año 2017, y la presencia de Mili Domínguez fue determinante a lo largo del torneo.

Tras la competencia, la deportista sanjuanina expresó su emoción y agradecimiento por la experiencia vivida. Destacó el recibimiento del club y el trabajo colectivo del equipo, además del respaldo permanente que recibe desde San Juan. También reconoció el acompañamiento institucional de la Secretaría de Deporte, a la que definió como un pilar fundamental en su crecimiento, y dedicó palabras especiales a su entrenadora, Valeria Tello, por el apoyo constante y la confianza depositada en su desarrollo deportivo.

Publicidad

De esta manera, Mili Domínguez cierra un 2025 cargado de logros y aprendizajes, sumando una experiencia internacional de gran valor y fortaleciendo el crecimiento del goalball y del deporte adaptado sanjuanino. Con la mirada puesta en 2026, la joven atleta ya se ilusiona con nuevos desafíos y más oportunidades para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.