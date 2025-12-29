Huarpe Deportivo > Deporte Adaptado
La sanjuanina Mili Domínguez se consagró campeona de goalball en Chile
POR REDACCIÓN
La deportista sanjuanina Mili Domínguez vivió un fin de semana inolvidable en Chile al consagrarse campeona de la Copa Nacional Gladiadores, en lo que significó su primera experiencia internacional en goalball y su debut oficial en un equipo extranjero. Integrante del programa Deporte Adaptado de la Secretaría de Deporte, Mili fue una de las piezas clave del conjunto chileno Gladiadoras, que volvió a levantar un título después de varios años.
El certamen se disputó los días 20 y 21 de diciembre y reunió a los principales equipos femeninos del país vecino, entre ellos Guardianas, Legionarias y Espartanas. En la fase inicial, disputada bajo el sistema de todos contra todos, Gladiadoras mostró un gran nivel competitivo y logró resultados que le permitieron acceder directamente a la final.
En el partido decisivo, el equipo chileno se enfrentó nuevamente a Legionarias y se impuso con claridad por 10 a 1, sellando una actuación contundente y quedándose con el campeonato. La consagración tuvo un valor especial, ya que Gladiadoras no obtenía este título desde el año 2017, y la presencia de Mili Domínguez fue determinante a lo largo del torneo.
Tras la competencia, la deportista sanjuanina expresó su emoción y agradecimiento por la experiencia vivida. Destacó el recibimiento del club y el trabajo colectivo del equipo, además del respaldo permanente que recibe desde San Juan. También reconoció el acompañamiento institucional de la Secretaría de Deporte, a la que definió como un pilar fundamental en su crecimiento, y dedicó palabras especiales a su entrenadora, Valeria Tello, por el apoyo constante y la confianza depositada en su desarrollo deportivo.
De esta manera, Mili Domínguez cierra un 2025 cargado de logros y aprendizajes, sumando una experiencia internacional de gran valor y fortaleciendo el crecimiento del goalball y del deporte adaptado sanjuanino. Con la mirada puesta en 2026, la joven atleta ya se ilusiona con nuevos desafíos y más oportunidades para seguir creciendo dentro y fuera de la cancha.