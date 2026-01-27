Ángel Romero está a un paso de convertirse en el primer refuerzo de Boca Juniors en este mercado de pases. El club confirmó este lunes, a través de sus redes sociales, la llegada del delantero paraguayo de 33 años, quien arribó al país tras quedar libre de Corinthians y se prepara para firmar su contrato con la institución xeneize.

Durante la mañana de este martes, Romero se presentó en una clínica porteña para someterse a la revisión médica y, si no surge ningún inconveniente, por la tarde se incorporará al plantel que conduce Claudio Úbeda. El atacante firmará contrato hasta diciembre de 2026, con opción de renovación por un año más.

Antes de viajar desde Asunción, el futbolista habló con la prensa paraguaya y expresó su entusiasmo por este nuevo paso en su carrera. “Es un desafío que estaba buscando. La presión que tiene Boca es máxima, siempre hay que dar el 100%”, señaló. Además, reconoció que deberá ponerse a punto desde lo futbolístico: “Físicamente me siento muy bien, aunque me falta un poco de ritmo de juego. Trataré de ponerme a punto lo antes posible”.

Romero también reveló su sorpresa por el contacto directo con el presidente del club. “Me sorprendió el llamado de Román. Nunca había tenido la posibilidad de hablar tan cerca con él y que me haga la propuesta”, confesó al llegar a la Argentina.

Boca ya había intentado incorporar al delantero en mercados anteriores, cuando Juan Román Riquelme lo definió como “un grandísimo jugador”. Si bien aquellas negociaciones no prosperaron, el vínculo entre las partes se mantuvo en el tiempo. Además, el apellido Romero tiene antecedentes recientes en el club, ya que su hermano Óscar vistió la camiseta azul y oro entre enero de 2022 y julio de 2023.

Ante la importante cantidad de bajas en el frente de ataque, no se descarta que Ángel Romero pueda ser titular desde el arranque, siempre que el cuerpo técnico lo considere en óptimas condiciones físicas. “Voy para ayudar al equipo, con muchas ganas de poder estar con ellos y demostrar mi trabajo. Será un placer poder pisar La Bombonera”, afirmó.

De esta manera, Boca suma experiencia y jerarquía ofensiva, con la expectativa de que Romero se convierta rápidamente en una pieza clave en un equipo que, como él mismo señaló, “siempre pelea grandes cosas”.