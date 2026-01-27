Asaltaron con palos a un conductor de Uber Moto y detuvieron a "El Droguita"

Un nuevo y violento asalto a un conductor de aplicación de mototaxi (Uber Moto) se registró en las últimas horas en el departamento Capital, encendiendo las alarmas sobre un patrón delictivo que se repite en ciertas áreas de la ciudad. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Catamarca y Correa, en el barrio Concepción.

Según la denuncia presentada por la pareja de la víctima, dos individuos solicitaron el servicio a través de la aplicación. Una vez a bordo, y durante el recorrido, atacaron brutalmente al conductor utilizando palos, con el único objetivo de robarle su billetera.

La denunciante hizo hincapié en la peligrosa recurrencia de estos episodios en esa zona. "En esa área de Concepción siempre llaman a Uber Moto y roban", afirmó con preocupación. Reveló, además, que su novio, dedicado a este trabajo, ha sido víctima de asalto en cuatro oportunidades anteriores en circunstancias similares, lo que evidencia una victimización reiterada y un modus operandi consolidado.

Producto de una rápida intervención policial tras el reporte, las autoridades lograron aprehender a un joven vinculado al hecho. El detenido, a quien identifican en la vecindad con el apodo de "El Droguita", quedó a disposición de la Justicia para la investigación correspondiente. Se busca determinar su grado de participación y la posible identidad de su cómplice, quien logró evadirse.

Un patrón de violencia conocido

Este caso no es aislado. En los últimos meses, se han multiplicado los reportes de asaltos a conductores de plataformas de transporte como Uber y DiDi, particularmente en el servicio de mototaxis. Los delincuentes aprovechan la dinámica del servicio: se hacen pasar por pasajeros legítimos, solicitan el viaje y atacan al conductor durante el trayecto, casi siempre en grupo.

Si bien en algunos operativos se han logrado arrestos, como el de "El Droguita", la sensación de inseguridad entre los trabajadores del rubro persiste, ya que muchos de los implicados en otras ocasiones continúan en libertad.