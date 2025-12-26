Pampita y su novio en un sanatorio de Punta del Este: ¿embarazo o salud?

La jornada de Navidad en Punta del Este se vio marcada por la inesperada presencia de Pampita y su pareja, Martín Pepa, en el Sanatorio Cantegril. La modelo, que arribó a la ciudad uruguaya para celebrar las fiestas junto a sus hijos, ingresó al centro médico a las 21:16 horas del 25 de diciembre de 2025.

Las cámaras de “Farándula show” registraron a la pareja en el lugar, lo que inicialmente generó diversas interrogantes sobre la salud de los protagonistas o de los niños.

Publicidad

Sin embargo, el motivo de la estancia en el centro de salud era doble: mientras Pepa aguardaba para ser atendido por una doctora de guardia, también acompañaban a Felipe Mon, un adolescente de 17 años.

El joven es hijo de Estefanía Novillo, una estilista y maquilladora argentina de gran prestigio y extensa trayectoria, quien es considerada parte del círculo íntimo de la modelo.

Publicidad

Según imágenes difundidas por Cadena del Mar, el grupo conversó en la sala de espera mientras aguardaban el turno del adolescente, quien es muy amigo de los hijos de Pampita y fue atendido por otra médica de guardia.