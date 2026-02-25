Un tribunal de la provincia de Santa Fe dictó sentencia este martes contra el cantante de cumbia y músico burgalense Nicolás Mattioli por el accidente vial ocurrido en septiembre de 2024, en el que embistió con su camioneta a una mujer que circulaba en bicicleta y provocó su muerte.

La jueza penal Susana Luna condenó a Mattioli por el delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente de un vehículo automotor, a raíz del choque que terminó con la vida de Claudia Laura Decurgez mientras transitaba en bicicleta por la avenida Richieri de la localidad de Santo Tomé.

Publicidad

La pena establecida fue de tres años de prisión de ejecución condicional, lo que implica que no deberá cumplir la pena de forma efectiva en cárcel, ya que no posee antecedentes penales. Además, se le impuso una inhabilitación para conducir por siete años y diversas reglas de conducta.

Entre las condiciones, figura la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de los hijos de la víctima y del padre de ellos, así como la obligatoriedad de realizar un curso de seguridad vial.

Publicidad

Durante la audiencia, la fiscal Rosana Marcolín sostuvo que Mattioli conducía de forma negligente, ya que no realizó maniobras de evasión ni intentó frenar antes del impacto, pese a que no superaba el límite de velocidad permitido y los resultados de alcoholemia y sustancias toxicológicas fueron negativos.

El accidente fatal se produjo la mañana del 21 de septiembre de 2024, cuando Decurgez fue embestida por detrás mientras circulaba correctamente por la derecha en bicicleta, lo que le produjo un traumatismo grave de cráneo que le ocasionó la muerte pocos minutos después.

Publicidad

La condena, acordada en el marco de un juicio abreviado, marca el cierre judicial de un caso que conmovió a la comunidad y abrió el debate sobre la responsabilidad al volante y las consecuencias de la conducción imprudente.