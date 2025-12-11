El presidente Javier Milei confirmó que su Gobierno inició negociaciones con el Reino Unido para flexibilizar el embargo de armas que rige desde la posguerra de Malvinas. El veto, vigente desde los años ochenta, bloquea la adquisición de cualquier equipamiento militar que contenga componentes británicos y frenó por décadas los planes de modernización de las Fuerzas Armadas argentinas. “No hay potencias mundiales sin poder militar. No hay país que cuente en el contexto internacional si no puede defender sus fronteras”, sostuvo Milei al justificar el proceso.

Según reveló The Telegraph, el mandatario respondió “absolutamente” cuando fue consultado sobre si ya comenzaron las conversaciones para relajar el veto. Si bien en Downing Street negaron la existencia de diálogos “específicos”, admitieron que las discusiones bilaterales en materia de defensa continuarán el próximo año, en un clima de mayor distensión desde la llegada de Milei al poder.

En este nuevo escenario, el diario británico adelantó que Milei podría convertirse en 2026 en el primer presidente argentino en visitar el Reino Unido desde 1998, con una gira prevista para abril o mayo que incluiría reuniones con el primer ministro Keir Starmer y figuras opositoras como Nigel Farage. Pese a este acercamiento, el mandatario ratificó que la reivindicación sobre las Islas Malvinas seguirá por la vía diplomática y a través de una “relación comercial adulta”.

El Ministerio de Defensa argentino quedó a cargo de definir qué restricciones deberían eliminarse para permitir la compra de tecnología militar avanzada. Milei aseguró estar dispuesto a “hacer lo que sea necesario” para mejorar el comercio en un contexto de cambios geopolíticos.

Estados Unidos también juega un rol clave como mediador, en un momento en que Washington busca fortalecer aliados frente a la presencia de China y Rusia en el Atlántico Sur. Prueba de ello es el reciente arribo de cazas F-16 provenientes de Dinamarca, adquiridos bajo autorización norteamericana. Sin embargo, numerosas compras continúan bloqueadas debido a piezas británicas, lo que vuelve central la negociación en curso con Londres.