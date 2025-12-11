Fernando Dente renunció en Olga y estalló el escándalo

Fer Dente se alejará inminentemente de OLGA, el canal de streaming donde participa en el programa Paraíso Fiscal. Esta noticia real surge en medio de intensas versiones que sacudieron a Telefe, las cuales aseguraban que Dente y Laurita Fernández serían los nuevos conductores de La Peña de Morfi, reemplazando a Diego Leuco y Lizy Tagliani.

Ángel de Brito, conductor de Bondi Live, fue el encargado de desestimar por completo el supuesto arribo a Telefe. Al referirse a los rumores sobre La Peña de Morfi, De Brito fue categórico: "Falso total. No van a conducir ni un triciclo". Así, se descartó la posibilidad de que Dente y Fernández comandaran el histórico ciclo de los domingos.

El conductor televisivo profundizó en la situación, revelando que la verdadera causa de la salida de Dente del streaming es su carga laboral. Según De Brito, el propio actor le confirmó que su alejamiento responde exclusivamente a sus compromisos teatrales. El actor "Está con mucho teatro", explicó De Brito, detallando que Dente estrenará dos producciones importantes en 2026: Company y Hairspray.

Respecto a Hairspray, Dente dirigirá a Damián Betular, y esta producción es de OLGA, lo cual indica que su vínculo con la plataforma continuará desde un rol diferente. Además, Dente regresará como protagonista de Company, una obra de Stephen Sondheim, un rol que no asumía desde hace cuatro años.

De Brito también destacó que, además de la demandante agenda artística, el horario matutino de Paraíso Fiscal fue un factor determinante en la decisión del actor. Según el testimonio que Dente le brindó, "está todo bien con OLGA, pero no resiste a las 6 de la mañana", la franja horaria en la que comienza el ciclo. Con este panorama, la decisión del artista es una consecuencia lógica de la demanda de sus nuevos desafíos escénicos y su crecimiento profesional. Además, Luciana Geuna, con quien comparte el ciclo, también dejaría su lugar. La salida de Fer Dente se confirma, por tanto, como "un paso asociado al volumen de proyectos teatrales" que afrontará, y no como un salto a la conducción televisiva.