Un brote de botulismo infantil en Estados Unidos encendió las alarmas sanitarias, luego de que más de cincuenta bebés resultaran afectados en al menos diecinueve estados, según informaron la FDA y los CDC. Las autoridades confirmaron que todos los casos están vinculados al consumo de fórmula infantil elaborada por la empresa ByHeart, cuyo retiro total del mercado fue ordenado tras detectar contaminación bacteriana.

La investigación inicial había identificado treinta y nueve casos, pero una ampliación del análisis permitió sumar diez diagnósticos adicionales ocurridos entre diciembre de 2023 y julio de 2025. Con esta nueva definición, los organismos de control reconocieron que no pueden descartar que todos los productos fabricados por la compañía desde 2022 estén contaminados con Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo infantil.

Los primeros indicios surgieron cuando el Programa de Tratamiento y Prevención del Botulismo Infantil de California detectó un aumento inusual en bebés hospitalizados tras consumir fórmula ByHeart. Pruebas de laboratorio confirmaron la presencia del patógeno en al menos tres lotes, lo que llevó a ampliar de forma inmediata el retiro precautorio.

La empresa emitió un comunicado en el que reconoció los hallazgos y admitió que no puede garantizar la inocuidad del resto de las partidas. El antecedente de un retiro similar en 2022 por la presencia de Cronobacter sakazakii reavivó las dudas sobre los procesos internos de control.

Mientras continúan las investigaciones federales, familias afectadas exigen respuestas y mayor supervisión. Madres de bebés hospitalizados expresaron su indignación por el manejo de la producción y la demora en detectar el problema. Las autoridades sanitarias reiteraron que los consumidores deben suspender de inmediato el uso de cualquier fórmula ByHeart.