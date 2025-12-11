La emotiva celebración de Wanda Nara: sus hijas, Donato y un Rolex

Wanda Nara celebró su cumpleaños número 39 en medio de una jornada laboral en los estudios de Telefe, donde se encuentra grabando MasterChef Celebrity. Pese a estar trabajando, la conductora recibió una oleada de afecto, notando un trato especial por parte de todo el equipo desde el comienzo del día. Al llegar a su camarín, se encontró con una recepción inesperada que incluía decenas de globos dorados y banderines de Hello Kitty que decían "feliz cumple", así como una picada y decoración completa inspirada en la famosa gatita.

La conductora, quien fue reposteando videos en sus historias de Instagram de las cuentas de MasterChef y de colegas como Evangelina Anderson y el Chino Leunis, compartió momentos de gran emotividad. Uno de los más destacados fue un video filmado por el Chino Leunis, donde Francesca e Isabella, las hijas menores de Wanda, aparecieron sosteniendo una torta también decorada con la temática de Hello Kitty. En ese instante, todo el equipo del programa, incluyendo producción y participantes, le cantó el feliz cumpleaños a la conductora, quien se mostró sonriendo y rodeada de cariño.

El festejo continuó con una foto grupal que reunió a todos los involucrados en el reality culinario, incluyendo a Sofi Martínez, Evangelina Anderson, Sofi "La Reini", Ian Lucas, el Chino Leunis y el equipo de producción. En un gesto significativo, se sumó a la celebración Martín Migueles, actual pareja de Nara, en el ambiente familiarizado y laboral del ciclo.

La jornada estuvo marcada por las muestras de cariño y los regalos. A los obsequios caseros, cartas y el desayuno que sus hijas le prepararon por la mañana, se sumó un detalle culinario de Donato De Santis, quien le regaló una pastafrola y le dedicó un mensaje afectuoso: "Nadie puede ganar nunca a ninguna abuela. Vos le ganas a la vida en todo lo que haces. Feliz cumple Wanda. Te quiero". Además, recibió varios ramos de flores, cajas de chocolates enviadas por familiares, y un regalo inesperado de alto valor: un Rolex, que le fue entregado por su hija menor, Isabella.