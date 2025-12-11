Un grave accidente ocurrió este miércoles por la tarde en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando un elevador hidráulico utilizado para el transporte de personas con discapacidad se desplomó desde una altura estimada de siete metros. El episodio se produjo durante el descenso de los pasajeros de un vuelo de Aerolíneas Argentinas proveniente de Ushuaia, mientras el personal aeroportuario asistía a seis personas a bordo del dispositivo.

Tras la caída, se confirmó que al menos cinco personas resultaron heridas. Dos de ellas pertenecen a las empresas GPS e Intercargo: uno sufrió una fractura de tibia y peroné, y el otro una fractura expuesta. Además, tres pasajeros (un matrimonio y una mujer) padecieron politraumatismos y debieron ser asistidos de inmediato.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital Eurnekian de Ezeiza, donde permanecen bajo atención médica. En la zona trabajaron efectivos de la Policía Federal, Bomberos y personal del Cuartel Aeropuerto Internacional Ezeiza, quienes aseguraron el área y colaboraron con las tareas de rescate.

La División de Investigación de Siniestros ya abrió una pesquisa para determinar las causas del desplome y establecer si el elevador presentaba fallas previas o problemas de mantenimiento. El incidente generó preocupación entre los trabajadores aeroportuarios y los pasajeros, mientras se aguardan los resultados de la investigación oficial.