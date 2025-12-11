Fuerte interna en Telefe: el programa clave que enfrenta a Vero y Wanda

La organización del 2026 en Telefe, posterior al reciente cambio de dueño, ha generado una significativa tensión interna en la señal. El punto de fricción reside en la próxima temporada del ciclo de repostería Bake Off, donde Verónica Lozano confirmó que podría estar al frente. Esta posibilidad habría provocado una profunda incomodidad en Wanda Nara, quien recientemente firmó su continuidad en el canal por, al menos, un año más.

Según la información reportada por Yanina Latorre, la reacción de Nara es extrema. Latorre aseguró que "Wanda está odiada con que se esté hablando de Verónica en Bake Off porque ella sintió que iba a ser la reina de Telefe". La periodista también indicó que la conductora siente que su presencia se diluye debido a otras contrataciones de figuras como Evangelina, Marixa y Sofí Martínez, que están "muy bancada". Latorre afirmó que "Ella ve como que le están haciendo sombra y que se diluye un poco su presencia". La tensión es evidente, y Latorre insistió en que "Wanda está odiada y Vero va por todo". Es relevante recordar que Fefe Bongiorno ya había anticipado esta situación en octubre, y que Lozano tuvo un gran desempeño y recepción como participante en Bake Off Famosos.

Esta disputa por el rol de conductora se suma a los recientes cruces mediáticos que ambas figuras tuvieron tras la visita de Johnny Depp a Cortá por Lozano. Tras el evento, Lozano criticó públicamente a Nara, quien hizo lo posible para sacarse una foto con el actor mientras se realizaba la entrevista. En ese momento, la psicóloga había manifestado: "Me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego".