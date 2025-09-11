Publicidad
Gendarmería detuvo a tres personas antes de ingresar a San Juan en un colectivo por llevar drogas

Un control de Gendarmería Nacional en la Ruta 141, en la localidad riojana de Chepes, terminó con el hallazgo de casi un kilo de cannabis, cocaína y pasta base en poder de tres pasajeros que viajaban hacia Mendoza y tenían previsto pasar por San Juan.

Hace 2 horas
El transporte unía Jujuy con Mendoza, transitando por San Juan en su parte final. (Foto gentileza)

Un colectivo de larga distancia que viajaba desde Jujuy hacia Mendoza, con escala prevista en San Juan, fue interceptado por un operativo de Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 141, a la altura del kilómetro 36 en Chepes, departamento Rosario Vera Peñaloza (La Rioja). El procedimiento derivó en el secuestro de diversos estupefacientes y en la detención de tres pasajeros.

El operativo estuvo a cargo de personal de la Sección “Chepes” dependiente del Escuadrón 58 “La Rioja”, quienes desplegaron un control de rutina. Durante la inspección del vehículo, el can detector de narcóticos “Eva” marcó la presencia de drogas entre las pertenencias de tres ciudadanos.

Ante testigos, los uniformados procedieron a la requisa y detectaron que los involucrados llevaban sustancias ocultas en las zapatillas, a modo de plantillas. En el lugar se realizaron las pruebas de campo “Narcotest”, que arrojaron como resultado 892 gramos de cannabis sativa, 32 gramos de cocaína y 15 gramos de pasta base.

Además de los estupefacientes, se incautaron teléfonos celulares que serán analizados en el marco de la causa. El Juzgado Federal de La Rioja ordenó la detención de los tres implicados y el secuestro de la droga, en una investigación que apunta a determinar el origen y el destino de la carga.
 

