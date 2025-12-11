Mark Rutte, secretario general de la OTAN, lanzó una advertencia contundente durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, instando a los países miembros a reforzar de inmediato su gasto en defensa y acelerar la fabricación de armamento. Según Rutte, los aliados de la alianza atlántica son el siguiente objetivo del presidente ruso Vladimir Putin, por lo que es fundamental mantener la firmeza ante esta amenaza.

El funcionario describió a Rusia como un actor cada vez más audaz y despiadado, señalando que Putin busca destruir Ucrania mientras su propio país sufre devastadoras pérdidas, con un promedio de 1.200 bajas diarias entre sus tropas. Recalcó que la visión distorsionada de Putin sobre la historia alimenta su creencia errónea de que la OTAN pretende destruir Rusia, cuando en realidad es él quien está causando ese daño.

Publicidad

Rutte enfatizó la necesidad de que los aliados alcancen el compromiso asumido en la última cumbre de la OTAN, que implica destinar hasta el 5% del PIB en gasto militar. Además, urgió a acelerar la producción de armamento para garantizar la seguridad colectiva, alertando que el conflicto está a punto de estallar y que Rusia ha regresado con la guerra a Europa.

Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación en el seno de la OTAN ante la escalada de tensiones con Rusia, en un contexto marcado por años de confrontación en la región ucraniana y un escenario geopolítico cada vez más tenso.