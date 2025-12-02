Desde el próximo ciclo lectivo, el Gobierno de San Juan exigirá que cada alumno tenga su tarjeta SUBE registrada a su nombre para acceder al boleto escolar. La medida busca mejorar el control del sistema y evitar usos indebidos, especialmente cuando la distancia entre el domicilio y la escuela no cumple con el mínimo estipulado de un kilómetro.

Laura Palma, ministra de Gobierno, explicó a DIARIO HUARPE: “Hemos notado un incremento importante de transacciones en los últimos meses del año. Esto implica que tengamos que ejercer un mayor control para garantizar el buen uso del boleto escolar. El sistema es para quienes asisten efectivamente a la escuela y para quienes cumplen con la distancia mínima requerida”.

La funcionaria aclaró que cada estudiante deberá contar con su propia SUBE, incluso si se trata de hermanos que viajan juntos: “Hoy se puede pagar los tres pasajes con la misma tarjeta, pero esto dificulta el control. Por eso pediremos que cada estudiante tenga su SUBE registrada a su nombre”.

El trámite para registrar la tarjeta es sencillo, y Palma indicó que los padres tendrán los meses previos al inicio del ciclo lectivo 2026, estimado entre febrero y marzo, para completarlo. El Gobierno advirtió que la exigencia será obligatoria desde el comienzo del año escolar.

Con esta medida, San Juan busca garantizar un uso responsable del transporte escolar y mejorar la supervisión de los beneficios otorgados a los estudiantes de la provincia.

¿Cómo registrar la sube?

Tras la nueva exigencia del Gobierno de San Juan, conocé las tres maneras de registrar la tarjeta SUBE en San Juan.

Modalidad Presencial

Quienes deseen tramitar el registro de su SUBE de forma presencial, deben dirigirse a los Centros de Atención SUBE dispuestos tanto en la planta baja del Centro Cívico como en el espacio interno de la Estación Terminal de Ómnibus, en días y horarios de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 horas.

En estos puntos los trámites son personales y se deben llevar a cabo con el DNI más reciente en mano. También es posible consultar el saldo actual de la tarjeta SUBE en las Terminales Automáticas, así como realizar denuncias por sobreprecios o cobro de excedentes de tarjetas en puntos de venta y recarga.

Modalidad Online o Telefónica

Registro Web

La página oficial de SUBE ofrece una cómoda opción para realizar el registro con tan solo consignar los datos de la persona. Este trámite se completa al apoyar la tarjeta asociada en una Terminal Automática SUBE, o acercándola a un celular que cuente con tecnología NFC activada y tenga instalada la nueva aplicación SUBE.

Esta modalidad permite el registro de más de una tarjeta SUBE para diferentes usuarios.

App SUBE

La novedosa herramienta digital de SUBE se encuentra disponible para celulares con sistema operativo Android 6 o superior, pudiendo instalarse desde la Play Store. El registro se hace siguiendo estos pasos:

Ingresar a Google Play Store desde un celular con sistema operativo Android 6 o superior e instalar la app SUBE. Registrarse ingresando dirección de correo electrónico, número de celular y contraseña. Validar la identidad escaneando el código de barras del DNI. Crear una cuenta o iniciar sesión si ya se tiene una. Asociar la tarjeta SUBE física.

Es importante aclarar que este método no permite la asociación de varias personas a diferentes tarjetas, ya que la aplicación funciona de manera personalizada, registrando a una sola tarjeta y a un solo usuario.

Por otro lado, cabe destacar que cada recarga se puede validar tanto por la app, como por las terminales automáticas de SUBE.

Número gratuito de llamadas: El sistema SUBE cuenta con un servicio de atención mediante llamada telefónica, con el número 0800-777-7823, el cual permite asociar la tarjeta a un usuario con la opción 3.