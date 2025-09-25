Cinco años después del dramático accidente que protagonizó en el Gran Premio de Bahréin 2020, Romain Grosjean regresará a un Fórmula 1. El piloto franco-suizo participará en una jornada de pruebas TCP (Pruebas de Coches Anteriores) con el Haas VF-23 de hace dos años, en el circuito italiano de Mugello. Este será su primer contacto con un monoplaza de la categoría desde aquel episodio que conmocionó al mundo del automovilismo.

El test reunirá a Grosjean con antiguos miembros del equipo, bajo la supervisión de Ayao Komatsu, actual jefe de equipo y quien fuera su ingeniero de carrera tanto en Haas como en Lotus. Grosjean conducirá el mismo modelo utilizado por Nico Hülkenberg y Kevin Magnussen la temporada pasada. Además, el evento contará con la participación de James Hinchcliffe, ex piloto de IndyCar y analista de F1TV, que vivirá su primera experiencia al volante de un Fórmula 1.

Publicidad

El regreso tiene un fuerte componente simbólico: Grosjean utilizará un casco diseñado por sus hijos, que estaba destinado a su última carrera en 2020. Ese año, en la primera vuelta del GP de Bahréin, tras un toque con Daniil Kvyat, su Haas impactó contra las barreras a más de 220 km/h y se partió en dos, incendiándose inmediatamente. Gracias al halo y a las mejoras de seguridad, Grosjean logró escapar con quemaduras en manos y pies, mientras su familia vivía minutos de extrema incertidumbre.

El piloto recordó que el impacto equivalió a 56 G y que su supervivencia cambió su perspectiva de vida: “Cuando pasas por algo como esto es volver a nacer. Ver a mis padres, esposa e hijos bajo todo ese estrés… durante 2 minutos y 43 segundos estuve muerto para ellos”, confesó. Tras recuperarse, Grosjean compitió en la IndyCar y asumió un rol de piloto reserva en Prema en 2024.

Publicidad

El regreso a la F1 con Haas no solo representa un reencuentro emocional, sino también una oportunidad de contribuir al desarrollo del equipo. “Decir que estoy emocionado por volver a ponerme al volante sería quedarse corto. Regresar con mi antiguo equipo es algo verdaderamente especial”, afirmó el piloto, que tendrá la ocasión de reencontrarse con viejos compañeros y vivir nuevamente la adrenalina de la máxima categoría.