Un violento accidente se produjo este lunes en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza, cuando un camión frigorífico que transportaba carne volcó en el puente Cañadita Alegre, sobre el Acceso Este. El siniestro ocurrió pasadas las 11:30 de la mañana, tras colisionar con una camioneta utilitaria que habría sufrido el desprendimiento de una rueda.

El impacto provocó que el camión cruzara el guardarraíl y cayera desde el puente, quedando atravesado en la calzada y bloqueando por completo la arteria. El conductor quedó atrapado en la cabina, aunque fue rescatado por bomberos y personal del Servicio de Emergencias, resultando con heridas leves que no pusieron en riesgo su vida. El chofer de la camioneta también fue asistido en el lugar con lesiones menores.

Mientras se realizaban las tareas de auxilio y aseguramiento del vehículo, la carga del camión (varios kilos de carne) quedó desparramada sobre la vía. Rápidamente, un grupo de vecinos y curiosos comenzó a concentrarse en el lugar con la intención de llevarse la mercadería, lo que obligó a desplegar un fuerte operativo policial.

La tensión escaló con el correr de las horas, ya que algunos intentaron sobrepasar el cerco dispuesto por las fuerzas de seguridad. Ante los reiterados intentos de acceder a la carga, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, en medio de forcejeos y momentos de tensión.

Si bien no se registraron heridos de gravedad ni detenidos, el episodio dejó escenas caóticas en plena vía pública y evidenció la conflictividad social en torno a la crisis económica, que muchos vecinos esgrimieron como motivo de su accionar.