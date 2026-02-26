A partir de marzo, según algunas investigaciones periodísticas, podrían sucederse nuevos cambios en el gabinete de ministerios del gobierno nacional. El primero que está muy rumoreado entre los pasillos de Casa Rosada, suena fuerte la salida de Mariano Cúneo Libarona como ministro de justicia.

Hay varios candidatos que se están evaluando para reemplazarlo. Uno de los nombres que se barajan es el de Guillermo Montenegro. Pero aparecieron otras figuras, como la ex pareja de Alberto Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y hasta el fiscal que investigó a Cristina Kirchner en la causa por la que cayó presa la ex presidenta, Diego Luciani.

Montenegro, ex intendente de Mar del Plata y hoy senador provincial libertario, se reunió con Santiago Caputo hace dos semanas. Ambos mantienen una buena relación desde hace varios años. Entre la nómina, además, aparecen rumores también del abogado Santiago Viola y hasta uno de los integrantes de la familia judicial Mahiques.

Lo que sí hay un nombre totalmente descartado y es el del viceministro de Justicia, Sebastián Amerio. El hombre de Santiago Caputo ya rechazó varias veces ese lugar.

No obstante, Salgado, actual titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1 de San Isidro, se viene mostrando públicamente en varios actos de Gobierno de Casa Rosada y el Salón Blanco. Esto podría indicar más probabilidades que llegue a ser propuesta para ser nombrada jueza de la Corte Suprema o Procuradora General de la Nación.

En tanto, Viola, un abogado que responde a los Menem y es el apoderado de La Libertad Avanza, algunos se encargaron de tacharlo porque sería la cooptación total de Karina Milei del Ministerio.

Por su parte, el nombre de Juan Bautista Mahiques, hijo del juez de Casación Carlos Alberto Mahiques, actual fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, puede ser posible para asumir si se tiene en cuenta un pacto preexistente entre Karina Milei y Angelici.

Es una posibilidad en medio de la puja en territorio porteño donde LLA quiere gobernar en 2027 con la candidatura de Manuel Adorni, hoy jefe de Gabinete de Milei y hombre de plena confianza de Karina.