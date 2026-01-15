Una imagen fuera de contexto y memes virales pusieron a Enzo Hoyos, reciente refuerzo de Ferro Carril Oeste, en el centro de la polémica por su estado físico durante el primer entrenamiento de la pretemporada. La situación se viralizó rápidamente en redes sociales, involucrando incluso a streamers e influencers como La Cobra y DJ Mariio, y generó un debate que resultó ser fake news.

Hoyos, volante ofensivo de 25 años con pasado en Chacarita e Iquique de Chile, fue blanco de burlas por una foto editada que lo mostraba con sobrepeso. La imagen circuló ampliamente, mezclando su nombre con el de otro futbolista y multiplicando los memes. Ante la viralización, el mediocampista decidió salir al cruce de manera contundente.

“Es obvio que la foto está editada. Me cago de risa, sé quién soy. Lo voy a demostrar en la cancha”, afirmó Hoyos en diálogo con @ferroweb, medio partidario. Además, agregó: “Vine con dos o tres kilos de más, nada más. En la imagen parecen 30. Yo respondo jugando, que es lo que mejor sé hacer”.

Lejos de mostrarse afectado, el jugador aseguró que entrena a pleno con el plantel y que encara la situación con humor. “De a poco los hinchas me van a ir conociendo dentro y fuera de la cancha. Estoy entrenando muy bien y con muchas ganas de aportar”, señaló.

Mientras tanto, Ferro avanza en la preparación para el inicio del torneo de la Primera Nacional. El Verdolaga integrará el Grupo A, debutando ante San Telmo en la Isla Maciel, recibiendo luego a San Miguel en Caballito y visitando a Colón en Santa Fe.

Aunque la pelota aún no rodó, Hoyos dejó claro cómo planea responder a las críticas: sin redes sociales ni memes, solo con fútbol.