Julio Iglesias tras las denuncias de abuso: el relato de las Trillizas de Oro

Tras las recientes acusaciones de abuso sexual y agresiones físicas contra Julio Iglesias, las Trillizas de Oro rompieron el silencio sobre su etapa laboral junto al artista español. El caso cobró relevancia por denuncias de dos ex-empleadas en Bahamas y República Dominicana sobre delitos contra la integridad sexual y trata de personas, sumado a relatos previos de su ex-pareja Vaitiare. Ante esto, María Emilia Rousse afirmó: “Nos sorprendió esta noticia”.

Las hermanas María Emilia, María Eugenia y María Laura trabajaron como coristas de Iglesias entre 1978 y 1979, comenzando la gira en Caracas y culminando en el Madison Square Garden.

María Emilia recordó: “A los 17 nos contrató para acompañarlo como coristas en una gira mundial”. Durante ese tiempo, las artistas aseguran no haber presenciado comportamientos indebidos. Al respecto, María Emilia sostuvo: “Mientras trabajamos con Julio, nunca vimos nada de lo que están diciendo”.

La relación fue estrictamente profesional, pese a que el cantante, entonces de 37 años, mostraba atención hacia una de ellas. Según las protagonistas, “esa oportunidad nos abrió la puerta al mundo”. María Eugenia remarcó la calidez del trato inicial: “Al segundo día ya nos reconoció. Ya sabía quién era Laura, Emilia y Eugenia”.

Sobre los rumores de romances, María Laura fue tajante: “Julio Iglesias tenía un interés sentimental conmigo, pero yo no tenía nada que ver con él”. Por su parte, María Emilia explicó la perspectiva que tenían a sus 18 años: “Le lanzaba rosas a Laura, pero para nosotras era un señor grande. Nosotras éramos chicas y nos gustaba otro tipo de hombre”. Respecto a si existió algún vínculo de pareja, María Laura sentenció: “Nunca pasó nada”.