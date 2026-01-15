Le destrozaron la cara a golpes y lo dejaron abandonado en la Difunta Correa

La Justicia se encuentra investigando un violento y confuso episodio que dejó a un hombre de 24 años con graves heridas. La víctima, identificada como Fernando Javier Fernández Domínguez, fue interceptada en la Ruta Nacional 141, luego de ser perseguida por un sujeto de apellido Quiroga desde el centro de Caucete. Según los datos recabados, el agresor lo molió a golpes en las inmediaciones del paraje de la Difunta Correa.

Lo ocurrido tras el ataque físico presenta ribetes dramáticos, ya que el joven fue subido al baúl del auto del atacante. Bajo esa condición, fue trasladado hasta la vivienda de un pariente, donde finalmente lo dejaron abandonado. Los investigadores mantienen como principal hipótesis que el trasfondo de la agresión sería una disputa por una mujer.

Como consecuencia de la golpiza, Fernández Domínguez debió ser ingresado al Servicio de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. El parte médico detalló que el paciente sufrió TEC, traumatismo ocular en ambos ojos y la fractura de todos los huesos propios del rostro. Aunque el autor del hecho ya fue identificado por las autoridades, todavía permanece prófugo de la Justicia.