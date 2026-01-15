"Mi vida está destrozada": el crudo presente de Luciano Castro

Luciano Castro se encuentra en el centro de un escándalo mediático y una profunda crisis personal tras la aparición de rumores de infidelidad y presuntas amantes. Durante un reciente cruce en Mar del Plata con una periodista del programa A la Tarde, el actor se mostró visiblemente afectado.

Según relató la cronista, el artista "estaba de mal humor porque al hijo se le cayó en la arena la milanesa que estaba comiendo". Al ser abordado para una nota, el actor fue tajante: "No voy a hablar más. Las notas que di fueron porque me sentí obligado".

La tensión escaló cuando la periodista apeló a la empatía para poder cumplir con su trabajo, a lo que Castro respondió con dureza: "Mi vida está destrozada. Me importa más mi vida que tu laburo".

En el mismo ciclo televisivo, el periodista Ale Castelo afirmó que el actor "está mal, hecho pelota y muy preocupado por el tema de las fotos", además de asegurar que él y Griselda Siciliani "estarían viviendo un impasse en la relación".

Por otro lado, Moria Casán reflexionó sobre el vínculo señalando que la actriz "está duelando una desilusión", mientras que una mujer llamada Noelia sentenció públicamente: "Fui su amante".