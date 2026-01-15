El estilo culinario "a la Florentina", una célebre combinación de espinacas y cremas, debe su fama mundial a la influencia de Catalina de Medici en el siglo XVI. Tras casarse a los catorce años con Enrique II, la noble nacida en Florencia transformó la cultura europea y, tras la muerte de su esposo, ejerció la regencia como madre de tres reyes franceses en el periodo conocido como "la era de Catalina".

En la actualidad, existen versiones sencillas que permiten preparar este plato en 30 minutos usando dos ollas,. La receta diaria consiste en dorar 2 supremas o 4 muslos deshuesados sin piel en una sartén con manteca y aceite, condimentando con sal, pimienta y limón.

Por separado, se elabora una salsa blanca con 50 g de manteca, 1 ½ cucharada de harina y 1 taza de leche, a la cual se le incorpora 1 taza de espinaca cocida antes de sumar el pollo para que tome sabor.

Esta base puede adaptarse para servir pescado, fideos, huevos o incluso una pizza florentina sobre masa precocida,. Para un resultado gourmet, se sugiere una salsa con partes iguales de caldo, vino blanco y crema de leche, añadiendo al final champiñones salteados o frutos secos como pistachos, piñones o nueces picadas. Como guarnición, se recomienda acompañar con arroz, papas al horno o fideos de pasta corta.